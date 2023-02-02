Экс-пилот Ф-1: на Леклера оказывают больше давления, чем на Ферстаппена с Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что на пилота «Феррари» Шарля Леклера оказывается больше давления, чем на Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.



«На Шарле большое давление: болельщики, итальянская пресса, сама «Феррари». Один только факт, что он выступает за «Феррари» оказывает давление, которое нет ни на Максе, ни на Льюисе. Руководители «Мерседеса» и «Ред Булл» стараются снизить давление на своих гонщиков, чтобы те дышали легче, поэтому они и стабильнее.



Когда команда ошибается, Макс откровенно высказывается об этом. Это помогает оставаться в тонусе и это сильная сторона в Максе. Думаю, та же ситуация с Льюисом, пускай и не на виду. Уверен, что за кулисами он оказывает серьёзное давление», — приводит слова Херберта Motorsport-Total.