Баттон — о постоянном участии в NASCAR: я бы с радостью согласился. Мне это интересно

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон рассказал о желании выступать в NASCAR.
Напомним, недавно стало известно, что гонщик примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года. Баттон выступит в составе команды NASCAR Garage 56. В экипаже, заявленном вне категории, вместе с Баттоном выступят немецкий гонщик, чемпион DTM 2013 года Майк Роккенфеллер и семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон.
«Гонки на овалах — это то, что я действительно уважаю. То, что делают парни, намного превосходит всё, с чем я имел дело. Вы всегда находитесь близко друг к другу, в каждом повороте. Это навык, которого у меня нет. Такие гонки мне определённо интересны.
Мне было бы интересно участвовать в гонках на уличных трассах, дорожных трассах, но я не хочу просто участвовать в одной гонке — это неинтересно. Ты можешь сказать после неё: «О, я проделал хорошую работу». Но ты не достигаешь максимума.
Посмотрим. Это один из вариантов. Очевидно, что машина немного отличается от той, на которой мы будем гоняться в Ле-Мане. Меньше прижимной силы, тяжелее, меньше мощности и всё такое. Вероятно, это сложно, но я бы с радостью согласился, если бы у меня была такая возможность», — приводит слова Баттона GPFans.
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