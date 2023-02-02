ФИА официально открыла процесс подачи заявок для новых команд Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своём официальном сайте объявила о начале процесса подачи заявок для потенциальных новичков Формулы-1.



Каждый кандидат должен представить модель устойчивого развития и объяснить, как планирует сократить до нуля выброс углерода к 2030 году. Любая команда, желающая присоединиться к Формуле-1, также должна продемонстрировать как с помощью участия в чемпионате она может оказать положительное влияние на общество.



Полные критерии отбора, сроки, юридические требования и остальные условия формального процесса подачи заявок будут сообщены кандидатам. Команды должны соответствовать критериям как ФИА, так и FOM, то есть владельцев коммерческих прав из Liberty Group. Дедлайн для предварительных заявок — 17 февраля, итоговые заявки можно подавать до 30 апреля. Дедлайн по решению — 30 июня.



Ранее сообщалось, что «Андретти» и «Пантера Азия» планируют присоединиться к Формуле-1 в ближайшее время. В 2026 году в силу вступит новый моторный регламент.

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