Боттас: Зайдль понимает, куда нужно вести «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о новом руководителе Sauber Group Андреасе Зайдле.
«Я встретился с Андреасом впервые пару недель назад. Он очень приятный парень, но ещё я вижу, что он очень мотивирован. Есть ощущение, что он чётко понимает, куда нужно вести команду, как мотивировать людей. Похоже, у него есть своё видение.
Конечно, пока ему приходится узнавать много нового, он общается с сотрудниками в команде, узнаёт о том, происходило в прошлом. Я убеждён, что он подходящий человек на эту роль», — приводит слова Валттери Боттаса Autosport.
Напомним, в середине декабря Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора.
Ранее Андреас Зайдль объявил об уходе из «Макларена», где его заменит Андреа Стелла.
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