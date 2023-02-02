Боттас: Зайдль понимает, куда нужно вести «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о новом руководителе Sauber Group Андреасе Зайдле.



«Я встретился с Андреасом впервые пару недель назад. Он очень приятный парень, но ещё я вижу, что он очень мотивирован. Есть ощущение, что он чётко понимает, куда нужно вести команду, как мотивировать людей. Похоже, у него есть своё видение.



Конечно, пока ему приходится узнавать много нового, он общается с сотрудниками в команде, узнаёт о том, происходило в прошлом. Я убеждён, что он подходящий человек на эту роль», — приводит слова Валттери Боттаса Autosport.



Напомним, в середине декабря Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора.



Ранее Андреас Зайдль объявил об уходе из «Макларена», где его заменит Андреа Стелла.