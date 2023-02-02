Чжоу: Зайдль хочет привести «Заубер» к светлому будущему

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поделился мнением о новом руководителе Sauber Group Андреасе Зайдле.



«Я провёл много времени на базе вместе с Андреасом. Я чувствую, что он хочет двигать команду вперёд. Но прошло лишь несколько недель – нужно время, чтобы понять компанию и наладить все процессы. Но я вижу, как он жаждет улучшить команду, добиться светлого будущего.



Когда мы вместе обедали, я увидел, что он хорош в техническом плане. Он многое знает о пилотах, мы вместе обсуждали его прошлое. Для команды это большие изменения, но для нас ситуация не изменится. Мы просто продолжим выполнять свою работу. Важно, чтобы обе стороны поняли, как они работают. Конечно, теперь управление командой будет отличаться от того, что делал Вассёр. Но у каждого руководителя свой стиль», — приводит слова Чжоу Autosport.