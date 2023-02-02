В GPDA не исключили, что Феттель останется в организации

Председатель GPDA Алекс Вурц высказался о будущем Себастьяна Феттеля в организации.



«Мы примем решение о роли Феттеля в первой половине сезона. Мы все хотели дать Себу время, чтобы он мог подумать и решить, будет ли его будущее связано с членством в GPDA.



Думаю, однажды Себ мог бы стать председателем GPDA, у него есть потенциал стать руководителем организации. Себ всегда обращает внимание на детали, он прекрасно выполняет возложенную на него работу.



Он мой хороший друг, пусть мы и не общаемся каждый день. Он удивительный человек, у которого нет такого понятия, как светская беседа.



Формуле-1 повезло с ним, уверен, мы снова увидим его там в каком-то качестве или другой роли», — приводит слова Вурца PlanetF1.