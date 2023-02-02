Формула-1 хочет проводить гонку в Лас-Вегасе ещё как минимум 10 лет

Руководство Формулы-1 рассчитывает проводить Гран-при Лас-Вегаса как минимум на протяжении 10 лет — до 2032 года, сообщает Fox 5 Vegas.



Действующий контракт Формулы-1 с организаторами гонки рассчитан до 2025 года, однако уже сейчас руководство Формулы-1 рассчитывает на продление этого соглашения до 2032 года.



Примечательно, что ранее сообщалось, что проведение гонки принесёт Лас-Вегасу в два раза больше денег, чем Супербоул, который состоится в этом городе в 2023 году.



Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.



Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.