Формула-1 хочет проводить гонку в Лас-Вегасе ещё как минимум 10 лет

Руководство Формулы-1 рассчитывает проводить Гран-при Лас-Вегаса как минимум на протяжении 10 лет — до 2032 года, сообщает Fox 5 Vegas.
Действующий контракт Формулы-1 с организаторами гонки рассчитан до 2025 года, однако уже сейчас руководство Формулы-1 рассчитывает на продление этого соглашения до 2032 года.
Примечательно, что ранее сообщалось, что проведение гонки принесёт Лас-Вегасу в два раза больше денег, чем Супербоул, который состоится в этом городе в 2023 году.
Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.
Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.
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