Бывший гонщик Формулы-1 Жан-Пьер Жабуй скончался в возрасте 80 лет, сообщает Auto Hebdo.



Жабуй дебютировал в Формуле-1 в 1974 году в составе «Уильямса» на Гран-при Франции, однако не смог пройти квалификацию. Большая же часть карьеры французского гонщика была связана с командой «Рено», которая дебютировала в Формуле-1 в 1977 году именно с Жан-Пьером за рулём болида. В первом сезоне в составе «Рено» Жабую не удалось ни разу добраться до финиша, однако уже в 1978 году Жабуй принёс «Рено» первые очки, финишировав четвёртым на Гран-при США.



Гораздо успешнее для Жан-Пьера сложился сезон-1979 — именно в этом году Жабуй одержал первую победу в Формуле-1 как для себя, так и для «Рено», выиграв домашний этап во Франции.



В 1980-м Жабуй одержал ещё одну победу, однако был вынужден закончить сезон досрочно из-за аварии, в которой он сломал ноги на Гран-при Канады. В следующем сезоне Жабуй покинул «Рено», перебравшись в «Лижье», однако авария серьёзно сказалось на его физических способностях и вскоре он закончил карьеру, перейдя на роль технического советника этой команды.