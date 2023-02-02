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Машину, на которой Михаэль Шумахер дебютировал в Ф-1, продали дешевле, чем в прошлый раз

Машину, на которой Михаэль Шумахер дебютировал в Ф-1, продали дешевле, чем в прошлый раз
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Машина «Джордан», на которой Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1, была продана на аукционе в Париже, сообщает GPBlog.

Стоимость сделки составила £ 1,15 млн. Примечательно, что вырученная за болид сумма оказалась меньше, чем предаукционная оценка, которая составляла от £ 1,2 млн до £ 1,75 млн.

Любопытно, что машина была продана дешевле, чем в прошлый раз — предыдущему владельцу она обошлась в £ 1,2 млн. До этого владелец этого болида сменился полтора года назад.

Предыдущий владелец болида помог телеканалу Sky Sports снять документальный сюжет в Сильверстоуне, в котором за руль этого болида садился сын Михаэля Шумахера Мик.

Ранее на аукцион был выставлен болид «Феррари» образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира. Стоимость «Феррари» оценивалась в сумму от $ 7,6 млн до $ 9,6 млн.

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