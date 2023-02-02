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BBC: «Ред Булл» объявит о партнёрстве с «Фордом» на презентации 3 февраля

BBC: «Ред Булл» объявит о партнёрстве с «Фордом» на презентации 3 февраля
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» готова объявить о партнёрстве с американским автопроизводителем «Форд», информирует BBC. Как сообщает источник, «Форд» начнёт сотрудничество с «Ред Булл» с 2026 года, частично профинансировав двигатель, который австрийская команда разрабатывает под новый моторный регламент.

Ожидается, что официально о предстоящем партнёрстве будет объявлено уже завтра, 3 февраля, во время презентации новой машины «Ред Булл» в Нью-Йорке.

В «Ред Булл» пока никак не прокомментировали данную информацию.

Сообщается, что этот шаг «Форда» обусловлен тем, что их конкуренты из General Motors готовятся к участию в Формуле-1 с новой командой «Андретти». При этом, как ожидается, «Андретти» будет использовать на своих машинах двигатели «Рено».

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