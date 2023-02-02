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Капито: не считаю, что приход Ваулза превратит «Уильямс» во вторую команду «Мерседеса»

Капито: не считаю, что приход Ваулза превратит «Уильямс» во вторую команду «Мерседеса»
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Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито не считает, что приход Джеймса Ваулза на этот пост сделает из британского коллектива дочернюю команду «Мерседеса».

«Вне команды об этом не знали, но я с самого начала говорил, что проработаю на этой должности два или три года. Гонок стало много, и работа изматывает. А для того, чтобы вернуть команду на вершину, нужно больше, чем два или три сезона.

Думаю, мне удалось заложить фундамент для этого. Я говорил совету директоров, что команде нужен человек на долгий срок, который сможет продолжить путь.

Я не считаю, что приход Ваулза превратит «Уильямс» во вторую команду «Мерседеса». Это, скорее, просто смена специалистов. Но мы и раньше тесно сотрудничали, особенно по части моторов и коробок передач. Так что, думаю, ситуация не изменится», — приводит слова Йоста Капито F1-Insider.

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