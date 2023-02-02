Капито: не считаю, что приход Ваулза превратит «Уильямс» во вторую команду «Мерседеса»

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито не считает, что приход Джеймса Ваулза на этот пост сделает из британского коллектива дочернюю команду «Мерседеса».



«Вне команды об этом не знали, но я с самого начала говорил, что проработаю на этой должности два или три года. Гонок стало много, и работа изматывает. А для того, чтобы вернуть команду на вершину, нужно больше, чем два или три сезона.



Думаю, мне удалось заложить фундамент для этого. Я говорил совету директоров, что команде нужен человек на долгий срок, который сможет продолжить путь.



Я не считаю, что приход Ваулза превратит «Уильямс» во вторую команду «Мерседеса». Это, скорее, просто смена специалистов. Но мы и раньше тесно сотрудничали, особенно по части моторов и коробок передач. Так что, думаю, ситуация не изменится», — приводит слова Йоста Капито F1-Insider.