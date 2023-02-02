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Руководитель команды Ф-1: все считают, что бен Сулайем должен уйти с поста президента ФИА

Руководитель команды Ф-1: все считают, что бен Сулайем должен уйти с поста президента ФИА
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Один из руководителей команд Формулы-1 заявил, что коллективы чемпионата желают отставки президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

«Все считают, что он должен уйти. Это, безусловно, общее мнение», — приводит BBC слова одного из руководителей команд Формулы-1 на условиях анонимности.

В последние недели между бен Сулайемом и Формулой-1 разгорелся конфликт. Ранее сообщалось, что ряд различных команд Формулы-1 недовольны стилем руководства президента ФИА.

При этом, как сообщает источник, команды восприняли слова Мохаммеда, сказанные им в 2001 году об умственных способностях женщин со «всеобщим отвращением».

Напомним, ранее в СМИ появилась старая цитата с сайта нынешнего президента ФИА, в которой он заявил, что «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так».

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Источник: владельцы Формулы-1 хотят сместить бен Сулайема с поста президента ФИА
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