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В Италии по ошибке раньше времени выпустили релиз о партнёрстве «Форда» и «Ред Булл»

В Италии по ошибке раньше времени выпустили релиз о партнёрстве «Форда» и «Ред Булл»
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Итальянское агентство ANSA по ошибке опубликовало официальный пресс-релиз, в котором сообщалось о сотрудничестве «Форд» и «Ред Булл», сообщает BBC.

В этом релизе, который должен был выйти только 3 февраля в 17:00 по московскому времени, помимо официального анонса, были цитаты Билла Форда, исполнительного президента бренда «Форд», Стефано Доменикали, генерального директора Формулы-1 и президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

«Это начало новой захватывающей главы в истории автоспортивного подразделения «Форд», которая началась, когда мой прадед основал эту компанию. «Форд» возвращается на вершину спорта, принося свои давние традиции инноваций, устойчивого развития и электрификации на одну из самых заметных площадок в мире», — цитирует пресс-релиз Билла Форда.

Изначально планировалось, что релиз, отправленный «Ред Булл», будет опубликован в момент презентации новой машины австрийской команды, однако в агентстве допустили ошибку и нарушили эмбарго на публикацию.

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