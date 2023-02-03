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Бывший руководитель «Уильямса» Капито оценил компетентность нового босса команды Ваулза

Бывший руководитель «Уильямса» Капито оценил компетентность нового босса команды Ваулза
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Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о нынешнем боссе команды Джеймсе Ваулзе. Ранее Ваулз на протяжении нескольких лет занимал пост главного стратега в «Мерседесе».

«Доволен ли я этим решением? Да, я уже тесно сотрудничал с Джеймсом. Он невероятно компетентен и очень нравится мне. Конечно, я поздравил его с этим назначением. Знал ли я, что Ваулз может прийти мне на смену? Нет, тогда вопрос с поиском оставался открытым», — приводит слова Капито Auto Bild.

Ваулз пришёл в «Уильямс» в середине января нынешнего года. Ранее Капито заявил, что не считает, что приход Джеймса на пост руководителя «Уильямса» сделает из британского коллектива дочернюю команду «Мерседеса».

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