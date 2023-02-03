В General Motors высказались в адрес ФИА после объявления о сборе заявок на приход в Ф-1

Представитель американской автомобильной корпорации General Motors подтвердил намерение подать заявку для присоединения к Формуле-1. Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о начале процесса подачи заявок для потенциальных новичков чемпионата.



«ФИА прилагает много стараний и проводит прозрачную и справедливую оценку в отношении возможности расширения сетки Формулы-1. Мы твёрдо убеждены, что глубокие гоночные компетенции General Motors и «Андретти» cформируют американскую команду, которая повысит энтузиазм к Формуле-1 во всём мире», — приводит слова представителя General Motors PlanetF1.



Ранее сообщалось, что General Motors намерен объединить усилия с «Андретти» с целью прихода в «Королевские гонки».