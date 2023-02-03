Кубица станет соперником Квята в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Польский гонщик Роберт Кубица продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Вместе с Руи Андраде и Луи Делетразом Кубица будет выступать за команду WRT в классе LMP2. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.



«Я очень рад вернуться в семью WRT и представлять команду ORLEN WRT – на этот раз в WEC. Это будет мой третий год с Луи, но первый с Руи, которого я, тем не менее, хорошо знаю. Кроме того, Луи всегда очень высоко отзывался о нём с тех пор, как они вместе выступали в IMSA. Вместе мы будем усердно работать и стремиться достичь наилучших результатов», — сказал Кубица.



Напомним, ранее к команде «Према», которая также принимает участие в гонках на выносливость, присоединился российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят. Он будет выступать в одном классе с Робертом.

Квят показал свою тренировку в тренажёрном зале: