Хэмилтон: мы поняли, что можем вернуться на победную тропу, и стали более голодными
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил о выступлении в прошлом сезоне Формулы-1 и о последних результатах команды. Напомним, на Гран-при Бразилии Хэмилтон показал второй результат, а его товарищ по гоночному коллективу Джордж Расселл был первым.
«Я думаю, мы выросли как команда. Думаю, что мы улучшили рабочий процесс, улучшили коммуникацию друг с другом. Полагаю, это сделало нас более голодными. Для меня это отличалось от того, что было в предыдущие годы, когда мы боролись за победы. Но мы увидели, что можем вернуться на победную тропу, и это сделало нас всех более голодными», — приводит слова Хэмилтона издание GPFans.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Новость по темеЛьюис Хэмилтон вернулся за руль болида 2022 года. Фото
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
13:29
-
13:18
-
12:58
-
12:00
-
11:41
-
10:43
-
10:03
-
00:30
- 2 февраля 2023
-
23:56
-
23:46
-
22:38
-
21:41
-
21:36
-
20:55
-
20:50
-
19:50
-
19:46
-
18:52
-
18:48
-
17:48
-
17:40
-
16:16
-
15:30
-
14:41
-
14:25
-
13:53
-
12:59
-
12:08
-
11:23
-
11:23
-
10:53
-
10:44
-
10:30
-
00:57
-
00:03
Партнерский контент