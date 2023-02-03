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Хэмилтон: мы поняли, что можем вернуться на победную тропу, и стали более голодными

Хэмилтон: мы поняли, что можем вернуться на победную тропу, и стали более голодными
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил о выступлении в прошлом сезоне Формулы-1 и о последних результатах команды. Напомним, на Гран-при Бразилии Хэмилтон показал второй результат, а его товарищ по гоночному коллективу Джордж Расселл был первым.

«Я думаю, мы выросли как команда. Думаю, что мы улучшили рабочий процесс, улучшили коммуникацию друг с другом. Полагаю, это сделало нас более голодными. Для меня это отличалось от того, что было в предыдущие годы, когда мы боролись за победы. Но мы увидели, что можем вернуться на победную тропу, и это сделало нас всех более голодными», — приводит слова Хэмилтона издание GPFans.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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