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Ален Прост отреагировал на смерть Жан-Пьера Жабуя, показав их архивное фото

Ален Прост отреагировал на смерть Жан-Пьера Жабуя, показав их архивное фото
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост прокомментировал уход из жизни бывшего пилота Формулы-1 Жан-Пьера Жабуя. Он скончался вчера, 2 февраля. Жабую было 80 лет.

«Покойся с миром, Жан-Пьер! Ты был настоящим другом, а также наставником в мои первые годы. Как же я ценил твои советы и анализ! Французский автоспорт многим тебе обязан. Ты заслуживал гораздо большего. Мы должны и будем помнить тебя как первопроходца, человека в высшей степени откровенного и искреннего!» — написал Прост у себя в соцсетях.

Фото: Из личного архива Алена Проста

Большая часть карьеры Жан-Пьера была связана с командой «Рено», которая дебютировала в Формуле-1 в 1977 году именно с ним за рулём. В сезоне-1979 Жабуй одержал первую победу в Формуле-1 как для себя, так и для «Рено», выиграв домашний этап во Франции.

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