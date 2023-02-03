Знаменитый художник представил необычную ливрею болида «Ред Булл» 2018 года

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила необычную раскраску своей машины. В отличие от ходивших ранее слухов, речь идёт только о старом болиде — RB14, который австрийская команда использовала в 2018 году. Ливрею болида спроектировал знаменитый художник Сэм Кокс, более известный как Мистер Дудл.



Что касается новой ливреи болида 2023 года, то в настоящий момент она пока не представлена, однако комбинезоны пилотов намекают на то, что серьёзных изменений ждать не стоит.

Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.



«Ред Булл» — вторая команда Формулы-1, проводящая презентацию болида перед сезоном-2023. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.