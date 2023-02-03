«Ред Булл» позволит фанатам поучаствовать в разработке специальных ливрей для гонок в США

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» предоставит болельщикам возможность самим принять участие в разработке специальных ливрей команды, сообщил руководитель команды Кристиан Хорнер на презентации нового болида, которая проходит в Нью-Йорке (США).



Сообщается, что команда будет использовать специальные раскраски машин как минимум трижды в сезоне — на трёх американских этапах в Майами, Остине и Лас-Вегасе. Для участия в конкурсе нужно будет зарегистрироваться в специальной форме на сайте «Ред Булл». Победители получат билеты на Гран-при с оплаченным перелётом.



Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.



«Ред Булл» — вторая команда Формулы-1, проводящая презентацию болида перед сезоном-2023. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.