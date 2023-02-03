ФИА подтвердила заявки 6 автопроизводителей на сезон-2023 Ф-1. Среди них «Форд» и «Хонда»

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки шести автопроизводителей, которые будет поставлять моторы в сезоне-2026 Формулы-1.



В список автопроизводителей вошли: «Альпин», «Ауди», «Феррари», «Хонда», «Мерседес» и «Ред Булл Форд».



Примечательно, что «Хонда» всё же подала заявку на участие в чемпионате в качестве моториста в 2026 году, несмотря на то что команды «Ред Булл» и «Альфа Таури», по словам руководителя австрийского коллектива Кристиана Хорнера, будут использовать моторы «Ред Булл Форд».



Таким образом, «Хонда», вероятно, будет поставлять свои двигатели другому коллективу.



Ещё один важный момент — отсутствие в списке автопроизводителей «Порше», которые, по слухам, могли стать участниками Формулы-1 с 2026 года в сотрудничестве с командой «Уильямс». СМИ ранее сообщали, что «Порше» могут и вовсе выкупить британский коллектив.