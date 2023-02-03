Босс Ф-1 «пропал» на презентации «Ред Булл», после того как его пригласили на сцену

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали не пришёл на презентацию нового болида команды «Ред Булл» и объявление о сотрудничестве австрийского коллектива с компанией «Форд».



В концовке презентации при общении ведущих с представителями «Ред Булл» и руководителем «Форда» Биллом Фордом на сцену позвали Доменикали, однако Стефано так и не появился на интервью.



Примечательно, что, судя по фотографиям в социальных сетях, Стефано всё же доехал до Нью-Йорка — он встретился перед презентацией с Биллом Фордом и посетил студию телеканал FOX, где дал интервью.

Стефано Доменикали и Билл Форд в студии FOX Фото: twitter.com/jimfarley98

Напомним, «Ред Булл» на презентации машины объявил о совместной работе с «Фордом» над мотором с сезона-2026. Эти моторы будут использоваться на машинах двух команд — «Ред Булл» и «Альфа Таури».