Хорнер высказался о предстоящем сотрудничестве с «Фордом»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги презентации болида RB19 и высказался о партнёрстве с «Фордом», которое вступит в силу с 2026 года.



«В нашей команде мы всегда стремимся делать что-то первыми и что-то делать иначе. Это первый случай, когда мы начинаем наш сезон за пределами Великобритании, и впервые команда Формулы-1 проводит презентацию в США. Рост нашего спорта в Америке нельзя игнорировать, в США есть примерно 50 миллионов болельщиков Формулы-1, из которых 72 процента подписаны на нас, и то, как болельщики приняли нашу команду здесь, было особенным.



В 2023-м наша команда будет проводить в США больше времени, чем когда-либо, не только участвуя в гонках, но и проводя шоу-заезды и мероприятие USA Grand Tauro, которое состоится позже в этом году.



Мы хотели отпраздновать и поприветствовать «Форд» в качестве партнёра в их родной стране. Это будет настоящее стратегическое техническое партнёрство. «Форд» поможет нам с аккумуляторными и гибридными технологиями и многим другим, чтобы мы продолжали находиться впереди конкурентов. Я взволнован возможностями, которые это партнёрство предложит обеим сторонам», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба команды.