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Де Врис выиграл суд против своего кредитора и не станет выплачивать ему половину зарплаты

Де Врис выиграл суд против своего кредитора и не станет выплачивать ему половину зарплаты
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Нидерландский новичок «Альфа Таури» Ник де Врис выиграл судебное разбирательство против своего кредитора, крупного бизнесмена Йеруна Шотхорста, сообщает голландская редакция Motorsport.

Напомним, ранее сообщалось, что де Вриса обвиняют в нарушении соглашения и сокрытии информации. Сам Шотхорст утверждает, что через инвестиционную компанию одолжил де Врису € 250 тыс. под 3% годовых, плюс гонщик обязался отдать половину своей зарплаты в Формуле-1. При этом условиями займа было то, что де Врис должен попасть в Формулу-1 до 2022 года включительно.

Основным предметом разбирательства стал дебют голландца в Формуле-1 в составе «Уильямса» на Гран-при Италии в прошлом году.

Шотхорст на суде потребовал от де Вриса раскрыть всю информацию, включая контракт, который пилот заключил в «Альфа Таури».

Сегодня, 3 февраля, суд вынес письменное решение по делу. Согласно заявлению судьи, де Врис не обязан выплачивать своему кредитору половину зарплаты, поскольку он выполнял обязанности резервного пилота в 2022 году, а не являлся боевым гонщиком. При этом Ник не обязан раскрывать детали своего контракта с «Альфа Таури», поскольку он официально вступил в эту роль уже в 2023 году, что не попадает под сроки действия его соглашения с займодателем.

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