Де Врис выиграл суд против своего кредитора и не станет выплачивать ему половину зарплаты

Нидерландский новичок «Альфа Таури» Ник де Врис выиграл судебное разбирательство против своего кредитора, крупного бизнесмена Йеруна Шотхорста, сообщает голландская редакция Motorsport.
Напомним, ранее сообщалось, что де Вриса обвиняют в нарушении соглашения и сокрытии информации. Сам Шотхорст утверждает, что через инвестиционную компанию одолжил де Врису € 250 тыс. под 3% годовых, плюс гонщик обязался отдать половину своей зарплаты в Формуле-1. При этом условиями займа было то, что де Врис должен попасть в Формулу-1 до 2022 года включительно.
Основным предметом разбирательства стал дебют голландца в Формуле-1 в составе «Уильямса» на Гран-при Италии в прошлом году.
Шотхорст на суде потребовал от де Вриса раскрыть всю информацию, включая контракт, который пилот заключил в «Альфа Таури».
Сегодня, 3 февраля, суд вынес письменное решение по делу. Согласно заявлению судьи, де Врис не обязан выплачивать своему кредитору половину зарплаты, поскольку он выполнял обязанности резервного пилота в 2022 году, а не являлся боевым гонщиком. При этом Ник не обязан раскрывать детали своего контракта с «Альфа Таури», поскольку он официально вступил в эту роль уже в 2023 году, что не попадает под сроки действия его соглашения с займодателем.
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