Хорнер: посмотрим, будут ли «Мерседес» и «Уильямс» действовать сплочённее

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал переход бывшего главного стратега «Мерседеса» Джеймса Ваулза на пост руководителя «Уильямса».



«Что касается Джеймса Ваулза, я не слишком хорошо с ним знаком. Однако он, очевидно, толковый специалист. У «Уильямса» есть и свои амбиции. Но мне действительно интересно посмотреть, станут ли «Мерседес» и «Уильямс» действовать сплочённо. Например, на различных заседаниях Международной автомобильной федерации», — приводит слова Хорнера Motorsport.



По окончании прошлого сезона Формулы-1 должность руководителя «Уильямса» покинул Йост Капито, место которого занял Джеймс Ваулз.



«Уильямс» в прошлом сезоне занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав всего восемь очков.

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