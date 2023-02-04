Феттель раскритиковал ФИА за запрет на политические высказывания пилотам

Четырёхкратный чемпион мира бывший пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель высказался о решении Международной автомобильной федерации запретить гонщикам делать несогласованные политические заявления.
«Конечно, многое зависит от вопроса, который вам задают, и от предмета обсуждения, но, на мой взгляд, важно занимать собственную позицию по некоторым вопросам. В последние годы мы видим, что всё больше людей это делают. Сейчас нет особого смысла противостоять этому. Что бы делал я? Меня там сейчас нет, поэтому я могу многое говорить, отстаивать и выражать собственное мнение», — приводит слова Феттеля GPBlog.
Себастьян Феттель последние два года выступал в составе «Астон Мартин». По ходу прошлого сезона немецкий гонщик объявил, что завершает карьеру и уходит из Формулы-1. Его место в «Астон Мартин» занял Фернандо Алонсо.
- 4 февраля 2023
-
14:13
-
13:35
-
13:02
-
12:42
-
11:41
-
10:55
-
09:56
-
09:18
-
00:52
-
00:52
- 3 февраля 2023
-
23:43
-
21:59
-
21:50
-
20:51
-
20:23
-
18:56
-
18:32
-
18:25
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:25
-
17:15
-
16:34
-
15:50
-
14:49
-
14:31
-
13:29
-
13:18
-
12:58
-
12:00
-
11:41
-
10:43
-
10:03
-
00:30