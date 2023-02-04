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Феттель раскритиковал ФИА за запрет на политические высказывания пилотам

Феттель раскритиковал ФИА за запрет на политические высказывания пилотам
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Четырёхкратный чемпион мира бывший пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель высказался о решении Международной автомобильной федерации запретить гонщикам делать несогласованные политические заявления.

«Конечно, многое зависит от вопроса, который вам задают, и от предмета обсуждения, но, на мой взгляд, важно занимать собственную позицию по некоторым вопросам. В последние годы мы видим, что всё больше людей это делают. Сейчас нет особого смысла противостоять этому. Что бы делал я? Меня там сейчас нет, поэтому я могу многое говорить, отстаивать и выражать собственное мнение», — приводит слова Феттеля GPBlog.

Себастьян Феттель последние два года выступал в составе «Астон Мартин». По ходу прошлого сезона немецкий гонщик объявил, что завершает карьеру и уходит из Формулы-1. Его место в «Астон Мартин» занял Фернандо Алонсо.

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