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Стало известно, куда «пропал» босс Формулы-1 во время презентации «Ред Булл»

Стало известно, куда «пропал» босс Формулы-1 во время презентации «Ред Булл»
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали не вышел на сцену во время презентации нового болида «Ред Булл» из-за того, что давал интервью журналисту Крису Медланду в тот момент, когда его вызвали.

Изначально Стефано Доменикали пригласили на церемонию, так как было запланировано объявление о сотрудничестве «Ред Булл» с «Фордом». Однако руководитель Формулы-1 решил, что ему не стоит появляться на сцене, чтобы остальные команды не расценили это как предвзятое отношение к «Ред Булл». Доменикали бы не смог присутствовать на презентациях остальных команд.

«Ред Булл» вторым из всех команд Формулы-1 провёл презентацию болида на сезон-2023. Также на мероприятии было объявлено о том, что австрийская команда начнёт сотрудничать с «Фордом» с 2026 года, когда в силу вступит новый моторный регламент.

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