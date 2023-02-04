Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал соглашение «Ред Булл» с «Фордом»

Ферстаппен прокомментировал соглашение «Ред Булл» с «Фордом»
Комментарии

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о заключении партнёрского соглашения австрийской команды с «Фордом».

«Думаю, было правильно начать эти отношения и полностью подготовиться к 2026 году. Это будет важный год, так что хорошо, что мы заключили соглашение уже сейчас. Я разговаривал с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко пару месяцев назад и понял, что всё очень серьёзно. «Форд» — громкое имя в автоспорте, и приятно с ними сотрудничать. Все очень взволнованы этим проектом, и они уже показали в прошлом, что являются действительно крупным брендом», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.

На презентации нового болида 3 февраля «Ред Булл» также объявил о соглашении с «Фордом», которое вступит в силу с 2026 года.

Новость по теме
«Всегда могу что-то улучшить в себе». Макс Ферстаппен — о своём прогрессе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023