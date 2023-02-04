Ферстаппен прокомментировал соглашение «Ред Булл» с «Фордом»

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о заключении партнёрского соглашения австрийской команды с «Фордом».
«Думаю, было правильно начать эти отношения и полностью подготовиться к 2026 году. Это будет важный год, так что хорошо, что мы заключили соглашение уже сейчас. Я разговаривал с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко пару месяцев назад и понял, что всё очень серьёзно. «Форд» — громкое имя в автоспорте, и приятно с ними сотрудничать. Все очень взволнованы этим проектом, и они уже показали в прошлом, что являются действительно крупным брендом», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.
На презентации нового болида 3 февраля «Ред Булл» также объявил о соглашении с «Фордом», которое вступит в силу с 2026 года.
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