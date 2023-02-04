Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У меня нет проблем ни с кем». Макс Ферстаппен ответил Льюису Хэмилтону

«У меня нет проблем ни с кем». Макс Ферстаппен ответил Льюису Хэмилтону
Комментарии

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Ранее Хэмилтон заявил то же самое, но сказал, что не может говорить за Ферстаппена.

«У меня нет проблем ни с кем. Мы все сидели на том ужине с Феттелем в Абу-Даби, и мы все вместе смеялись. Мы хорошо провели время. Так что всё в полном порядке.

В интересах спорта было бы здорово, если бы Хэмилтон вернулся в борьбу за титул в 2023 году. С нашей стороны мы можем добиться большего, потому что в прошлом году мы не были самой быстрой машиной в квалификациях. Но в спорте все хотят сражения за титул с участием нескольких команд», — приводит слова Макса Ферстаппена Mirror.

Новость по теме
Хэмилтон: в Абу-Даби Ферстаппен делал то, что должен был, у меня нет с ним проблем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023