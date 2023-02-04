Хорнер: между проектами двигателей «Ред Булл» и «Хонды» построена китайская стена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о совместной работе с «Хондой» перед расставанием с автопроизводителем в сезоне-2026.
«У нас есть соглашение и отличные отношения с «Хондой» до конца 2025 года. У нас нет никакого пересечения по интеллектуальной собственности, потому что двигатели «Хонды» производятся в Японии, а всё, что касается наших силовых установок, ориентировано на 2026 год.
Таким образом, между двумя этими проектами построена своеобразная китайская стена. Но, очевидно, мы будем работать с «Хондой» в течение нескольких следующих лет, чтобы достичь наилучших возможных результатов. Они полностью привержены своему делу, так что всё очень просто.
У нас есть омологированный двигатель. «Хонда» нам поставляет силовые установки, интеллектуальная собственность полностью за ними, так что мы не заглядываем внутрь двигателя или что-то подобное. Теперь же мы сделаем всё возможное, чтобы добиться дальнейших побед вместе», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.
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