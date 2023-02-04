Алексей Попов рассказал о двух вариантах «Хонды» после ухода из «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о перспективах «Хонды» в Формуле-1 после их расставания с «Ред Булл» в конце 2025 года.
«Хонда» по-любому не сможет дальше сотрудничать с «Ред Булл». Значит, чтобы остаться, им нужно будет либо построить свою команду, как было в своё время между «БАР» и «Брауном», либо стать где-то мотористом.
Тут может помочь увеличение числа участников, потому что на фоне борьбы Формулы-1 и ФИА бен Сулайем сообщил о наборе новых команд и представил критерии. Причём их могут взять чуть ли не с 2025 года. Понятно, что одна из них — это «Андретти» с «Кадиллаком», а другая – вот, пожалуйста, он сказал, что команде нужно показать, что у них есть база, доходы и они соответствуют разным экологическим требованиям. Но, вопреки желаниям команд, он сказал, что ФИА готова к 12 командам. Ждём продолжения этой истории», — сказал Алексей Попов в видео на своём YouTube-канале.
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