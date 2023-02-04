Брандл: интересно, что подразумевал Хорнер, когда говорил, что у них лучшая пара пилотов?

Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор Мартин Брандл высказался о презентации «Ред Булл».



«Интересно узнать, что подразумевал Хорнер, когда говорил, что это лучшая пара пилотов? Он хотел сказать, что они хорошо подходят друг другу или что это удачная комбинация, потому что Перес готов идти на уступки в большей степени, чем в своё время Марк Уэббер и Себастьян Феттель?



Это звучало странно, но Кристиан знает о своих пилотах всё. Так что почему бы ему не сказать несколько тёплых слов о своих подчинённых перед сезоном.



Ещё один странный момент в том, что на униформе пилотов были логотипы «Хонды», причём в это время объявляли о сотрудничестве с «Фордом». Но в целом такое партнёрство — отличная новость для Формулы-1», — приводит слова Брандла Sky Sports.