Расселл — о резких словах в адрес Шумахера: в 2021 году мой комментарий не заметили бы

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём резком сообщении по радио команде в адрес Мика Шумахера на Гран-при Сингапура в 2022 году.



«Это часть опыта, когда вы находитесь впереди. Вас рассматривают под микроскопом, уверен, что в 2021 году такой комментарий попросту прошёл бы у всех мимо ушей. Но, думаю, в таких моментах есть две части. Во-первых — вы выполняете свою работу, а во-вторых — пытаетесь справиться с разочарованием. И иногда пилоты попросту могут забывать, что их слышит весь мир.



Мой комментарий о Мике был связан с разочарованием. Я поехал на другой конец света, вложил много сил в гонку, а в итоге оказался в борьбе вне очков. Я был расстроен, и, что естественно, эмоционален», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.