Монтойя считает, что команды Формулы-1 могли бы выставлять третьи машины в гонках

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об идее выставления третьих машин команд в отдельных гонках сезона.



«Думаю, что команды могли бы выставлять третью машину на отдельных гонках. Ресурсов и денег у них на это хватит. Пусть, например, ФИА введёт правило о 22 машинах на стартовой решётке, а команды будут сами выбирать, на каких Гран-при они хотят расширить своё присутствие. Так за сезон каждая команда проведёт по две гонки с тремя болидами.



Это даст хороший плюс для молодых гонщиков, у которых появится возможность показать себя, а конкурентоспособные команды смогут отобрать очки у соперников. Да и в целом, представьте, например, три машины «Феррари» в Монце», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Motorsport.