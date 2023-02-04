Ферстаппен: нам не должны запрещать выражать своё мнение

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал позицию Международной автомобильной федерации (ФИА), которая запрещает гонщикам несогласованные политические высказывания.
«Все люди разные. Кто-то более открыт к разговорам на политические темы, кто-то — менее. Лично я не очень люблю это. Когда ты выступаешь в Формуле-1, трудно быть в курсе всего – нужно для начала убедиться, что ты верно знаешь все факты. Но, думаю, нам не должны запрещать выражать своё мнение. Кто-то будет говорить чаще, кто-то — реже. Но запрещать это было необязательно», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.
Ранее ряд других пилотов также раскритиковали решение ФИА ограничить несогласованные политические высказывания. В частности, об этом высказался и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
Пилот «Ред Булл» одержал 15 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.
Напомним, презентация машины «Ред Булл» на сезон-2023 состоялась в Нью-Йорке 3 февраля.
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