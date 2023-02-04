«Это было бы абсурдно». Ферстаппен подтвердил, что не будет ставить симулятор в самолёт

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что не собирается устанавливать симулятор в свой частный самолёт.



«Я сказал, что поставлю симулятор в моторхоуме, потому что я могу гоняться, возвращаясь туда вечером во время уикенда. Мне это нравится. В каком-то смысле это моё хобби. Это держит меня в тонусе. Думаю, Хельмут меня неправильно понял и поэтому рассказал про самолёт. Нет, я не собираюсь ставить симулятор в самолёт. Это было бы абсурдно», — цитирует Ферстаппена Crash.



Напомним, ранее Макс заявил, что больше не будет принимать участия в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен выступал за команду Redline и лидировал в гонке, но из-за проблем с подключением вылетел из игры, а после возвращения оказался на 17-м месте. Затем проблемы повторились, после чего Макс бросил гонку.



Пилот «Ред Булл» одержал 15 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.

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