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«Нужно соблюдать немного приличия». Питер Уиндзор — о Максе Ферстаппене

«Нужно соблюдать немного приличия». Питер Уиндзор — о Максе Ферстаппене
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Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен должен проявлять сдержанность в своих действиях и высказываниях. Уиндзор также упомянул случай, связанный с гонкой «24 часа Ле-Мана».

«Чемпиону мира нужно соблюдать немного приличия и немного достоинства. Он должен подавать пример сдержанности – не злиться и не расстраиваться по поводу вещей, относящихся к его собственному миру. Но, например, раздражаться из-за того, что виртуальная гонка проходит не так, как это было задумано, – это капризно», – приводит слова Уиндзора PlanetF1.

Напомним, в прошлом месяце Макс заявил, что больше не будет принимать участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен выступал за команду Redline и лидировал в гонке, но из-за проблем с подключением вылетел из игры, а после возвращения оказался на 17-м месте. Затем проблемы повторились, после чего Макс бросил гонку.

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