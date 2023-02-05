Кристиан Хорнер: Риккардо нужно заново развить в себе любовь к Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что третий пилот команды Даниэль Риккардо найдёт мотивацию для выступления в Формуле-1.



«Вы знаете, как обычно это происходит. В первую очередь Даниэлю нужно заново развить в себе любовь к Формуле-1. По моему мнению, роль резервного пилота «Ред Булл» – это прекрасная возможность для него, которой он обязательно воспользуется», – приводит слова Хорнера Racingnews365.



Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом в австрийской команде. По окончании сезона-2022 Даниэль покинул «Макларен», контракт с которым у него должен был действовать и в 2023 году. Сообщается, что за досрочное расторжение соглашения британская команда выплатит Риккардо отступные в общей сложности на сумму € 21 млн. Ещё € 2 млн австралиец будет получать от «Ред Булл». Суммарно € 23 млн станут самым большим годовым доходом Риккардо за время карьеры в Формуле-1.

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