Макс Ферстаппен высказался об ограничениях на работу в аэродинамической трубе

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал ограничения для команды на работу в аэродинамической трубе в сезоне-2023 Формулы-1.



«Конечно, это немного усложняет задачу. Но я предпочитаю быть в том положении, в котором мы находимся здесь и сейчас. Это лучше, чем всегда финишировать вторым или вообще третьим в чемпионате, что не может не угнетать», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.



Напомним, из-за перерасхода средств в сезоне-2021 австрийская команда получила дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в предстоящем сезоне Формулы-1. «Ред Булл» разрешено использовать лишь 63% от базового времени вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70%.