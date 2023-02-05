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Макс Ферстаппен высказался об ограничениях на работу в аэродинамической трубе

Макс Ферстаппен высказался об ограничениях на работу в аэродинамической трубе
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Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал ограничения для команды на работу в аэродинамической трубе в сезоне-2023 Формулы-1.

«Конечно, это немного усложняет задачу. Но я предпочитаю быть в том положении, в котором мы находимся здесь и сейчас. Это лучше, чем всегда финишировать вторым или вообще третьим в чемпионате, что не может не угнетать», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, из-за перерасхода средств в сезоне-2021 австрийская команда получила дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в предстоящем сезоне Формулы-1. «Ред Булл» разрешено использовать лишь 63% от базового времени вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70%.

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