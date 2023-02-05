Клинт Бойер: поставил бы все деньги на NASCAR, если сравнивать её с Формулой-1

Бывший гонщик NASCAR, ныне известный аналитик на Fox Клинт Бойер высказался о том, поможет ли увеличение количества этапов Формулы-1 в США конкурировать этой гоночной серии с NASCAR.
«Всё делается специально для вас, болельщиков. У вас здесь есть то, чего не было никогда в спорте. Я гарантирую, что поставил бы все свои деньги на NASCAR, а не на то, что делает Формула-1», — сказал Бойер о предсезонном турнире Busch Light Clash.
«Я работал там для Fox с 1998 по 2000 год с Дереком Беллом, фантастическим гонщиком и отличным аналитиком, и каждую неделю у нас было примерно 300 тысяч зрителей. Рейтинг никогда не менялся, где бы ни выходила наша программа. Было трудно вырасти.
Конечно, Drive to Survive привёл в Формулу-1 новую аудиторию, которой нравятся мыльные оперы. Гонки — та же мыльная опера, просто по воскресеньям она разыгрывается иначе. Формула-1 — всемирное явление и полностью отличается от NASCAR, особенно в том, что касается работы внутри команды. В NASCAR каждый гонщик больше сам за себя», — цитирует комментатора Fox Майка Джоя Motorsport.
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