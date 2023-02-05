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Ферстаппен: Хэмилтон — один из величайших гонщиков в истории, он может сражаться за титул

Ферстаппен: Хэмилтон — один из величайших гонщиков в истории, он может сражаться за титул
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о шансах своих соперников стать победителем Формулы-1 в новом сезоне и выделил Льюиса Хэмилтона, который выигрывал чемпионат семь раз.

«Хэмилтон — один из величайших гонщиков в истории. Конечно же, если машина ему будет позволять, то он сможет сражаться за титул. То же самое можно сказать о Джордже Расселле, Шарле Леклере, Ландо Норрисе. Если дать им болид, который способен победить в чемпионате, то он могут это сделать. Важно понимать, что с такой машиной приходит и дополнительное давление, потому что нельзя ошибаться. Однако я уверен в таланте этих ребят», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год и занял шестое место в общем зачёте пилотов.

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