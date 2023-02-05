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Серхио Перес рассказал о целях на новый сезон Формулы-1

Серхио Перес рассказал о целях на новый сезон Формулы-1
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился целями на предстоящий сезон Формулы-1.

«Намерен максимально использовать потенциал нового болида нашей команды. Я настроен бороться за победу на каждом Гран-при. Это моя главная цель, над которой я упорно работаю для её достижения.

Что касается наших конкурентов, то могу отметить «Мерседес» и «Феррари», так как они в конце прошлого сезона смотрелись очень даже солидно. Думаю, некоторые команды из середины пелотона также могут заметно спрогрессировать и побороться», – приводит слова Переса RaceFans.

Ранее 33-летний пилот высказался о присутствии в команде третьего пилота Даниэля Риккардо и возможной их конкуренции за место в составе коллектива.

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