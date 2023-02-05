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Пилот NASCAR оказался объят пламенем и дымом внутри своей машины. Видео

Пилот NASCAR оказался объят пламенем и дымом внутри своей машины. Видео
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Пилот команды Joe Gibbs Racing, выступающей в серии NASCAR, Тай Гиббс вчера, 4 февраля, принял участие в практике перед квалификацией Clash NASCAR.

Во время пробных заездов на LA Memorial Coliseum в Лос-Анджелесе у 20-летнего Гиббса загорелась машина внутри. В результате этого пилот на квалификацию не вышел. Гонка пройдёт в ночь на 6 февраля.

Видео можно посмотреть на канале NASCAR в YouTube. Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Ранее бывший гонщик NASCAR, ныне известный аналитик на Fox Клинт Бойер высказался о том, поможет ли увеличение количества этапов Формулы-1 в США конкурировать этой гоночной серии с NASCAR.

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