Хорнер: отношения с «Фордом» сильно отличаются от того, что обсуждалось с «Порше»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему австрийская команда по ходу прошлого сезона отказалась от сотрудничества с «Порше» и в межсезонье заключила соглашение с «Фордом».
Сделка с «Порше» сорвалась, потому что автопроизводитель хотел получить часть акций команды и больше власти, а не просто выступать в качестве поставщика моторов.
«Отношения сильно отличаются от того, что обсуждалось с «Порше». Чисто коммерческая и техническая сделка, никакого обмена акциями или участия в управлении. У нас очень чёткое соглашение. «Ред Булл» получит доступ к разработкам и сможет продавать технологии программного обеспечения. Кроме того, «Форд» доминирует в США, что поможет нам попасть на этот рынок», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
О соглашении «Ред Булл» с «Фордом» было объявлено на презентации нового болида 3 февраля.
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