Феттель рассказал, чем занимался в первые месяцы после ухода из Формулы-1
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Четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот «Феррари» и «Ред Булл» Себастьян Феттель рассказал, что он делал в первые месяцы после ухода из Формулы-1.
«После окончания сезона я просто находился дома. Пока ещё мало что произошло. Рождество в любом случае проходит спокойнее, а в январе обычно всё оживляется. Но теперь всё в жизни происходит немного по-другому», — приводит слова Феттеля Auto Motor und Sport.
Феттель является четырёхкратным чемпионом мира в составе команды «Ред Булл». Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды «БМВ-Заубер», заменив травмированного Роберта Кубицу на Гран-при США.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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