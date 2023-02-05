Монтойя объяснил, почему Хэмилтон превзойдёт Расселла в 2023 году
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему, по его мнению, семикратный чемпион серии и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон превзойдёт соотечественника Джорджа Расселла в нынешнем сезоне.
«Будет ли Хэмилтон сильнее Расселла? Да, потому что прошлый год во многом был обусловлен проблемами «Мерседеса» с машиной. А Льюис является тем пилотом, который ухватится за возможность двумя руками, если она появится.
Однако когда он идёт пятым и понимает, что не добьётся большего, то вы не увидите его гоняющимся так, будто от этого зависит его жизнь. В таком случае он сделает всё возможное, чтобы стать пятым», – приводит слова Монтойи голландский Motorsport.
Новость по темеФерстаппен: Хэмилтон — один из величайших гонщиков в истории, он может сражаться за титул
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
19:31
-
18:27
-
17:53
-
17:42
-
16:28
-
15:57
-
15:32
-
14:59
-
14:46
-
13:52
-
13:29
-
13:09
-
11:58
-
11:36
-
09:47
-
09:16
-
00:44
- 4 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
22:46
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:56
-
20:03
-
19:57
-
18:59
-
18:53
-
17:52
-
17:46
-
16:19
-
15:16
-
14:13
-
13:35
-
13:02
Партнерский контент