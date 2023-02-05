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Монтойя объяснил, почему Хэмилтон превзойдёт Расселла в 2023 году

Монтойя объяснил, почему Хэмилтон превзойдёт Расселла в 2023 году
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему, по его мнению, семикратный чемпион серии и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон превзойдёт соотечественника Джорджа Расселла в нынешнем сезоне.

«Будет ли Хэмилтон сильнее Расселла? Да, потому что прошлый год во многом был обусловлен проблемами «Мерседеса» с машиной. А Льюис является тем пилотом, который ухватится за возможность двумя руками, если она появится.

Однако когда он идёт пятым и понимает, что не добьётся большего, то вы не увидите его гоняющимся так, будто от этого зависит его жизнь. В таком случае он сделает всё возможное, чтобы стать пятым», – приводит слова Монтойи голландский Motorsport.

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