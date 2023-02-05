Алонсо: чтобы стать чемпионом, нужно делать нечто особенное. И я готов это делать
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо заявил, что готов проявить себя в предстоящем сезоне, однако отметил, что ожидает того и от своей новой команды.
«Это крайне конкурентная среда. И чтобы стать чемпионом, вы должны делать нечто особенное. Со своей стороны, я готов делать нечто особенное. И я ожидаю того же от команды», – приводит слова Алонсо издание Motorsport.
Минувший сезон Алонсо, в июле отметивший 41-летие, провёл за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. В Кубке конструкторов «Альпин» завершила чемпионат на четвёртой позиции.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»
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