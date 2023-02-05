Ферстаппен высказался о новом сезоне Drive to Survive
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу нового сезона сериала Drive to Survive, в котором рассказывается про события Формулы-1.
Напомним, ранее голландец бойкотировал съёмки.
«Конечно, я поговорил с создателями фильма, прежде чем собирался дать интервью. Надеюсь, что они поняли моё послание, и я также знаю, что, особенно будучи чемпионом мира, ты должен быть частью чего-то подобного.
Поэтому я дал им примерно часовое интервью и надеюсь, что они им воспользуются. Не знаю, когда именно посмотрю новый сезон, но надеюсь, что создатели остались довольны. Также я надеюсь, что сам останусь доволен после просмотра. Знаю, что это важно и для Формулы-1, и для развития спорта в целом», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
22:02
-
21:42
-
20:09
-
19:31
-
18:27
-
17:53
-
17:42
-
16:28
-
15:57
-
15:32
-
14:59
-
14:46
-
13:52
-
13:29
-
13:09
-
11:58
-
11:36
-
09:47
-
09:16
-
00:44
- 4 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
22:46
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:56
-
20:03
-
19:57
-
18:59
-
18:53
-
17:52
-
17:46
-
16:19
-
15:16
Партнерский контент