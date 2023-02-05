Ферстаппен высказался о новом сезоне Drive to Survive

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу нового сезона сериала Drive to Survive, в котором рассказывается про события Формулы-1.

Напомним, ранее голландец бойкотировал съёмки.

«Конечно, я поговорил с создателями фильма, прежде чем собирался дать интервью. Надеюсь, что они поняли моё послание, и я также знаю, что, особенно будучи чемпионом мира, ты должен быть частью чего-то подобного.

Поэтому я дал им примерно часовое интервью и надеюсь, что они им воспользуются. Не знаю, когда именно посмотрю новый сезон, но надеюсь, что создатели остались довольны. Также я надеюсь, что сам останусь доволен после просмотра. Знаю, что это важно и для Формулы-1, и для развития спорта в целом», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.