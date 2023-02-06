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Чандхок назвал плюсы, которые получит «Уильямс» благодаря приходу Джеймса Ваулза

Чандхок назвал плюсы, которые получит «Уильямс» благодаря приходу Джеймса Ваулза
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Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мыслями о назначении Джеймса Ваулза на пост руководителя «Уильямса». Ранее Ваулз на протяжении нескольких лет занимал должность главного стратега в «Мерседесе».

«Думаю, это застало врасплох большую часть паддока. Я действительно задаюсь вопросом, есть ли в этой сделке какой-то элемент «Мерседеса», потому что очень редко можно встретить, чтобы кто-то, безусловно, занимающий руководящую должность, покинул команду. Джеймс сделал это, что очень мило с его стороны.

Полагаю, это хороший ход [со стороны «Уильямса»]. Признаюсь, мне нравится тот факт, что они пошли на такой смелый шаг, пригласив кого-то, кто раньше не выполнял эту роль, но при этом имеет инженерное образование и работал в топ-команде. Думаю, он сможет привнести технические знания и понимание структуры команды, чего, возможно, в последнее время не было у «Уильямса». Кроме того, он умный парень, мы все знаем Джеймса – у него здорово развита трудовая этика», — приводит слова Чандхока PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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