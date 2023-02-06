Брандл: 20 машин на решётке — это недостаточное шоу
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл выступил за предложение увеличить число команд в Формуле-1 с 10 до 12, что, по его мнению, только улучшит шоу на трассе.
На этой неделе ФИА официально запустила новый процесс подачи заявок, который позволит потенциальным командам Формулы-1 претендовать на место на стартовой решетке в будущем.
«Увеличение числа команд — это как логистический, так и финансовый вопрос. Поместятся ли новые команды на пит-лейн, в паддоке, на решеткё? Сколько машин нам нужно? Я лично думаю, что 24 машины — это прекрасно, у нас 29 гонок в этом сезоне, 23 Гран-при и шесть спринтерских гонок с 20 машинами на решетке.
Я не думаю, что это достаточное шоу», — приводит слова Брандла F1i.
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
10:50
-
10:11
-
10:10
- 5 февраля 2023
-
23:30
-
22:02
-
21:42
-
20:09
-
19:31
-
18:27
-
17:53
-
17:42
-
16:28
-
15:57
-
15:32
-
14:59
-
14:46
-
13:52
-
13:29
-
13:09
-
11:58
-
11:36
-
09:47
-
09:16
-
00:44
- 4 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
22:46
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:56
-
20:03
-
19:57
-
18:59
-
18:53
Партнерский контент