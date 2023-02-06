Брандл: 20 машин на решётке — это недостаточное шоу

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл выступил за предложение увеличить число команд в Формуле-1 с 10 до 12, что, по его мнению, только улучшит шоу на трассе.

На этой неделе ФИА официально запустила новый процесс подачи заявок, который позволит потенциальным командам Формулы-1 претендовать на место на стартовой решетке в будущем.

«Увеличение числа команд — это как логистический, так и финансовый вопрос. Поместятся ли новые команды на пит-лейн, в паддоке, на решеткё? Сколько машин нам нужно? Я лично думаю, что 24 машины — это прекрасно, у нас 29 гонок в этом сезоне, 23 Гран-при и шесть спринтерских гонок с 20 машинами на решетке.



Я не думаю, что это достаточное шоу», — приводит слова Брандла F1i.